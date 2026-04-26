PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mauer durch Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, dem 24. April 2026, 16:00 Uhr, und Samstag, dem 25. April 2026, 10:00 Uhr, wurde an der Denekamper Straße in Nordhorn eine Mauer beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Mauer durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 11:40

    POL-EL: Emsbüren - Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß mit anderen Pkw

    Emsbüren (ots) - Am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Straße "Ahlde" in Emsbüren ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein 57-jähriger Mann war mit einem grauen Renault Arkana in Richtung Salzbergen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Passat, in dem sich zwei 18-jährige Beifahrer befanden. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:40

    POL-EL: Geeste - 17 Personen wegen beschädigter Gasleitung evakuiert

    Geeste (ots) - Gestern Nachmittag zwischen 15:15 Uhr und 16:30 Uhr kam es in der Hedwigstraße in Geeste zu einem Feuerwehreinsatz mit Evakuierung. Denn im Zuge des Aufstellens von Masten für den Straßenschmuck eines bevorstehenden Schützenfestes wurden Löcher in den Boden gebohrt. Dabei wurde versehentlich eine Gasleitung beschädigt, sodass Gas austrat und ein entsprechender Geruch wahrgenommen wurde. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren