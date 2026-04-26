Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mauer durch Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, dem 24. April 2026, 16:00 Uhr, und Samstag, dem 25. April 2026, 10:00 Uhr, wurde an der Denekamper Straße in Nordhorn eine Mauer beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Mauer durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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