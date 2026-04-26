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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Alkoholisierter Pkw-Fahrer gefährdet Straßenverkehr - Geschädigte gesucht

Geeste (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:30 Uhr kam es auf der Dalumer Straße in Geeste zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein 47-jähriger Mann war mit einem schwarzen Suzuki Swift auf der Osterbrocker Straße unterwegs, als er in Höhe eines Imbisses ohne ersichtlichen Grund stark bis zum Stillstand abbremste. Ein nachfolgendes Fahrzeug der Caritas musste daraufhin ebenfalls eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision zu verhindern.

Kurz darauf setzte der 47-Jährige seine Fahrt fort und geriet auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommender schwarzer Audi ausweichen musste. Polizeibeamte konnten den Fahrer schließlich stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille.

Weitere Zeugen, insbesondere die Fahrer des Caritas-Fahrzeugs sowie des schwarzen Audi, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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