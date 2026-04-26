Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Tödlicher Verkehrsunfall - 44-Jähriger verstirbt noch an Unfallstelle

Werlte (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr ereignete sich in Werlte im Kreuzungsbereich der Bockholter Straße und "Ackerfeld" ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Eine 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bockholter Straße in Richtung Kirchstraße. Zeitgleich war ein 44-jähriger Radfahrer auf der Straße "Ackerfeld" unterwegs und beabsichtigte, die Bockholter Straße zu überqueren, um auf den dortigen Fahrradweg in Richtung Kirchstraße einzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 44-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich bis etwa 01:30 Uhr voll gesperrt.

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