Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Öffentlichkeitsfahndung beendet - 87-Jähriger gefunden

Bad Bentheim (ots)

Der heute in einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 87-jährige Mann konnte in einem Waldstück unweit des Pflegeheims wohlbehalten gefunden werden.

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