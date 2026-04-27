Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Öffentlichkeitsfahndung beendet - 87-Jähriger gefunden
Bad Bentheim (ots)
Der heute in einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 87-jährige Mann konnte in einem Waldstück unweit des Pflegeheims wohlbehalten gefunden werden.
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