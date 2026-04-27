Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

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Sögel (ots)

In der Zeit vom 29.03. bis zum 03.04. kam es im Ortsteil Waldhöfe zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter fällten zwei junge Eichen auf einem Grundstück. Die Baumkronen ließen sie vor Ort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

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