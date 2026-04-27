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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

POL-EL: Sögel - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht
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Sögel (ots)

In der Zeit vom 29.03. bis zum 03.04. kam es im Ortsteil Waldhöfe zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter fällten zwei junge Eichen auf einem Grundstück. Die Baumkronen ließen sie vor Ort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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