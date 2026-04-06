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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 05.04.2026 auf Montag, den 06.04.2026 kam es in der Otto-Stabel-Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug der Marke BMW. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang ins Fahrzeug und entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren.

Haben Sie die Tat beobachtet oder etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug im geparkten Zustand ordnungsgemäß verschlossen ist und lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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