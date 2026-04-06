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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand an Schulgebäude

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 05.04.2026 um 22:13 meldete ein aufmerksamer Anwohner einen Brand an der Ernst-Reuter-Realschule. Vor Ort konnte ein Brand im Eingangsbereich festgestellt werden. Dieser konnte von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es ist allerdings ein Sachschaden von 80.000 EUR entstanden. Da Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung erlangt werden konnten, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Tat werden unter Tel: 9621 963-23312 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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