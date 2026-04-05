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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneute Einbrüche in PKW

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Zu zwei Einbrüchen in geparkte PKW kam es in der Nacht von Freitag den 03.04.2026 auf Samstag den 04.04.2026. Einer der PKW wurde durch seine Besitzerin in der Bgm.-Grünzweig-Straße geparkt. Die Scheibe wurde durch die unbekannten Täter eingeschlagen und im Fahrzeuginneren nach Wertgegenständen gesucht.

Bei einer weiteren Tat wurde das Firmenfahrzeug eines Bäckerunternehmens angegangen. Das Fahrzeug parkte in der Tiefgarage einer Mitarbeiterin in der Kanalstraße. Auch hier wurde eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen durchsucht.

Sollten Sie verdächtigte Wahrnehmungen in der Nacht von Freitag auf Samstag gemacht haben, so werden Sie gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
Dennis Sturm

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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