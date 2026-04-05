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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand nach Platzverweis

Ludwigshafen -Friesenheim (ots)

Da ein 32-jähriger Mann sich am heutigen Sonntag, den 05.04.2026 gegen 03:00 Uhr, einem ausgesprochenen Platzverweis der Polizei widersetzte und nach einem vorherigen Einsatz erneut auffiel, sollte dieser durch die Beamten ins polizeiliche Gewahrsam verbracht werden. Der 32-Jährige wehrte sich sodann bei der Fesselung und schlug einem 23-jährigen Polizeibeamten mit dem Ellenbogen auf die Nase. Ein weiterer 26-jähriger Polizeibeamter wurde ebenfalls im Rahmen der Widerstandshandlung leicht verletzt.

Gegen den 32-Jährigen wird nun aufgrund Widerstands und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
Dennis Sturm

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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