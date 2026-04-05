POL-PPRP: Widerstand nach Platzverweis
Ludwigshafen -Friesenheim (ots)
Da ein 32-jähriger Mann sich am heutigen Sonntag, den 05.04.2026 gegen 03:00 Uhr, einem ausgesprochenen Platzverweis der Polizei widersetzte und nach einem vorherigen Einsatz erneut auffiel, sollte dieser durch die Beamten ins polizeiliche Gewahrsam verbracht werden. Der 32-Jährige wehrte sich sodann bei der Fesselung und schlug einem 23-jährigen Polizeibeamten mit dem Ellenbogen auf die Nase. Ein weiterer 26-jähriger Polizeibeamter wurde ebenfalls im Rahmen der Widerstandshandlung leicht verletzt.
Gegen den 32-Jährigen wird nun aufgrund Widerstands und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.
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