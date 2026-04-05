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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitigkeiten enden im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2026 gegen 05:05 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Ludwigshafener Innenstadt, zwischen einem 33-jährigen Mann aus Ludwigshafen und zwei weiteren Personen zu verbalen Streitigkeiten. Der 33-Jährige wurde schließlich, mit polizeilicher Unterstützung, der Diskothek verwiesen. Erbost hierüber beschädigte er nun ein Schild. Eine Strafanzeige hinsichtlich einer Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Im Anschluss daran erhielt der Mann einen Platzverweis, welchem er zunächst folgte.

Gegen 08:00 Uhr wurde der Mann erneut als alkoholisierte Person in einem Bus gemeldet. Gegenüber der eintreffenden Polizeikräfte, sowie weiterer, unbeteiligter Personen verhielt er sich verbal aggressiv und uneinsichtig. Letztlich wurde er daher zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
Dennis Sturm

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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