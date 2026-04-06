Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, 05.04.2026 um 22:40 Uhr sollte ein Chrysler Grand Voyager in der Siemensstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug missachtete aber die Anhaltesignale und flüchtete. Die Flucht zog sich über mehrere Minuten und einen Feldweg bis nach Mörsch. Nachdem das Fahrzeug im Feldbereich bereits mit Bewässerungsrohren kollidiert war, verlor der Fahrzeugführer beim Einbiegen in den Birkenweg die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und anschliessend gegen ein geparktes Fahrzeug. Der 18-jährige Fahrer setzte seine Flucht danach zu Fuß fort. Im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen wurde der entsprechende Bereich besetzt. Ein Diensthundeführer wurde ebenfalls eingesetzt. Als der Diensthund die Fährte aufgenommen hatte, kam der Tatverdächtige aus seinem Versteck und rannte in die Arme einer Streifenbeasatzung. Der Grund für die Flucht dürfte wohl an der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis und einem zeitlich naheliegenden Cannabis-Konsums des 18-jährigen liegen. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

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