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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - 7-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhede (ots)

Am Samstagvormittag kam es in Rhede zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Gegen 10:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Ford die Friedensstraße und beabsichtigte, die L52/Bellingwolder Straße zu überqueren. Im Fahrzeug befanden sich zudem eine 19-jährige Frau sowie ein 7-jähriges Mädchen. Beim Überqueren der Landesstraße übersah die 18-Jährige einen vorfahrtsberechtigten VW, der von einem 44-jährigen Mann geführt wurde. In dessen Fahrzeug befand sich ein 15-jähriger Jugendlicher. Es kam daraufhin zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und erheblich beschädigt. Das 7-jährige Mädchen erlitt schwere Verletzungen und die übrigen vier Beteiligten wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn bis etwa 12:20 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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