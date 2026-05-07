Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Einbruch in Tankstelle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Vier bislang Unbekannte sind am Donnerstagmorgen (07.05.2026, 01.54 Uhr) in eine Tankstelle in Wadersloh-Diestedde eingebrochen.

Über eine Türe verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Lange Straße, stahlen verschiedene Waren und flüchteten.

Bei dem Fluchtauto handelt es sich vermutlich um einen weißen hochmotorisierten VW Golf 8.

Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell