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Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten sind am Mittwoch (06.05.2026, 12.00 Uhr) drei Alverskirchener schwer verletzt worden.

Ein 81-jähriger Autofahrer aus Alverskirchen war auf der Hauptstraße in Everswinkel-Alverskirchen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fuhr er auf den Pkw einer, an einer roten Ampel wartenden, 49-jährigen Frau aus Alverskirchen auf. Ihr Auto schob sich auf einen ebenfalls wartenden Arbeits-Klein-Lkw eines 27-jährigen Warendorfers.

Im Auto der 49-Jährigen verletzten sich die Fahrerin und ein 55-jähriger Alverskirchener schwer und eine 22-jährige Alverskirchenerin leicht. Auch der 81-Jährige wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten alle - überwiegend zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Der Sachschaden wird auf rund 23.500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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