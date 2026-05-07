Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten sind am Mittwoch (06.05.2026, 12.00 Uhr) drei Alverskirchener schwer verletzt worden.

Ein 81-jähriger Autofahrer aus Alverskirchen war auf der Hauptstraße in Everswinkel-Alverskirchen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fuhr er auf den Pkw einer, an einer roten Ampel wartenden, 49-jährigen Frau aus Alverskirchen auf. Ihr Auto schob sich auf einen ebenfalls wartenden Arbeits-Klein-Lkw eines 27-jährigen Warendorfers.

Im Auto der 49-Jährigen verletzten sich die Fahrerin und ein 55-jähriger Alverskirchener schwer und eine 22-jährige Alverskirchenerin leicht. Auch der 81-Jährige wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten alle - überwiegend zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Der Sachschaden wird auf rund 23.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell