Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Dooring-Unfall mit Verletztem

Warendorf (ots)

Dooring-Unfall am Donnerstag (07.05.2026, 13.30 Uhr) in Ahlen auf der Gemmericher Straße. Der Beifahrer eines 34-jährigen Ahleners öffnete die Tür des geparkten Pkw und übersah dabei den herannahenden Radfahrer auf dem Radweg. Nach der Kollision mit der Beifahrertür stürzte der 60-jährige Ahlener auf seinem Pedelec und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Wir möchten erinnern:

Für Autofahrer gilt:

- IMMER erst nach hinten sehen und versichern, dass kein Radfahrer kommt. - Hilfreich ist der "holländische Griff": Fahrertür nicht mit der linken, sondern mit der rechten Hand öffnen. So wird der Oberkörper automatisch gedreht und der Blick geht über die Schulter nach hinten. Für Beifahrer gilt es äquivalent, mit der linken Hand öffnen. - Jeder hat diese wenigen Sekunden übrig - auch in Eile - um mit einem Blick nach hinten unter Umständen ein Leben zu retten. Für Fahrrad- und Pedelec-Fahrer gilt:

- Auch wenn Sie in Eile sind: Rechnen Sie immer mit sich öffnenden

Türen von geparkten Pkw.

- Fahren Sie mit gedrosselter Geschwindigkeit und ausreichendem

Abstand an diesen Autos vorbei.

- Ein Helm kann schwere oder tödliche Verletzungen verhindern.

Weitere wichtige Infos gibt es hier:

https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen

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