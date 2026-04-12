Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Feuerwehr rettet Bewohner und Katze bei Gebäudebrand

Treppenraum durch Rauch versperrt, eine Person über Drehleiter gerettet

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Stuttgart (ots)

Gegen 18:30 Uhr am Sonntagabend alarmierten Anrufer die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in die Fehrbelliner Straße in Stuttgart-Weilimdorf. Die sieben Minuten später eintreffenden Kräfte der Feuerwache Feuerbach fanden vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern eines Mehrfamilienhauses vor. Eine Person war auf den Balkon ihrer Wohnung im Obergeschoss geflüchtet, da der Treppenraum völlig verraucht und nicht mehr begehbar war. Der Brand wurde in einem Kellerraum lokalisiert und durch die Feuerwehr binnen weniger Minuten gelöscht. Die Person auf dem Balkon wurde mithilfe der Drehleiter gerettet. Außerdem retteten die Feuerwehrkräfte eine Katze unverletzt aus dem Dachgeschoss. Ein Hausbewohner hatte bei Löschversuchen Brandrauch inhaliert. Er wurde deshalb, ebenso wie ein Säugling aus dem Gebäude, zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte die Wohnungen des Gebäudes auf Raucheintrag. Die Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Der Treppenraum wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen Hygiene Feuerwache 3: Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: Löschzug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Rettungswagen

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