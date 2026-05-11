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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Lkw-Fahrer beschädigt Mauer

Warendorf (ots)

Am Freitag (08.05.2026) um 13.30 Uhr kam es auf der Schuckertstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger aus Mazedonien befuhr mit einem Sattelzug die Schuckertstraße. Hierbei fuhr er mit seinem Lkw gegen eine Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Lkw wurde durch den Fahrer eines Unternehmens versetzt und ordnungsgemäß abgestellt.

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Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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