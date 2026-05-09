Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Polizeieinsatz nach Schussabgaben

Warendorf (ots)

Am Freitag 08.05.2026, 21:00 Uhr) kam es in Oelde in der Schmalen Gasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Es wurde gemeldet, dass die Personen sich teilweise mit Werkzeugen bewaffnet und ein Wohnhaus betreten haben. Hier kam es dann zu einem körperlichen Übergriff infolgedessen von einer Person mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse abgegeben wurden. Daraufhin flüchteten die beiden Personengruppen. An der Einsatzörtlichkeit stellten die Polizisten dann eine leicht verletzte Person fest, die von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei der eingesetzten Schusswaffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Aufgrund des Sachverhaltes wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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