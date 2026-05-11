PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Schwarzen Renault angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag (09.05.2026) in der Zeit von 13 Uhr bis 13.45 Uhr wurde in Oelde im Parkhaus eines Einkaufszentrums an der Straße In der Geist ein geparkter Renault Rafale vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 09:18

    POL-WAF: Beckum. Geparkten schwarzen Seat beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Samstag (09.05.2026) in der Zeit von 8.45 Uhr bis 20.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Telekommunikation an der Südstraße in Beckum ein geparkter Seat Leon hinten rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 09:14

    POL-WAF: Ahlen. Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

    Warendorf (ots) - Am Freitag (08.05.2026) um 20.55 Uhr kam es in Ahlen am Konrad-Adenauer-Ring / Bergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Ahlener befuhr mit einem E-Scooter den Geh- / Radweg an der linken Straßenseite der Bergstraße aus Richtung Daimlerstraße kommend. Hierbei hielt er sein Mobiltelefon in einer Hand. Ein 27-Jähriger aus Beckum befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in entgegengesetzter ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 09:12

    POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Lkw-Fahrer beschädigt Mauer

    Warendorf (ots) - Am Freitag (08.05.2026) um 13.30 Uhr kam es auf der Schuckertstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger aus Mazedonien befuhr mit einem Sattelzug die Schuckertstraße. Hierbei fuhr er mit seinem Lkw gegen eine Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren