POL-WAF: Oelde. Schwarzen Renault angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag (08.05.2026) um 13.30 Uhr kam es auf der Schuckertstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger aus Mazedonien befuhr mit einem Sattelzug die Schuckertstraße. Hierbei fuhr er mit seinem Lkw gegen eine Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten ...

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