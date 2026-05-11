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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Geparkten schwarzen Seat beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag (09.05.2026) in der Zeit von 8.45 Uhr bis 20.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Telekommunikation an der Südstraße in Beckum ein geparkter Seat Leon hinten rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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