POL-WAF: Beckum. Geparkten schwarzen Seat beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Samstag (09.05.2026) in der Zeit von 8.45 Uhr bis 20.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Telekommunikation an der Südstraße in Beckum ein geparkter Seat Leon hinten rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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