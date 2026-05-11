POL-WAF: Beckum. Geparkten schwarzen Seat beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag 08.05.2026, 21:00 Uhr) kam es in Oelde in der Schmalen Gasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Es wurde gemeldet, dass die Personen sich teilweise mit Werkzeugen bewaffnet und ein Wohnhaus betreten haben. Hier kam es dann zu einem körperlichen Übergriff infolgedessen von einer Person mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse abgegeben wurden. Daraufhin flüchteten die ...

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