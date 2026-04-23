Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken - Polizei sucht Zeugen

Geschädigte

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 22.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfallgeschehen auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis in Höhe der Anschlussstelle Saarbrücken-Schönbach. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen, bei der sowohl das Fahrzeug des Unfallverursachers, als auch ein weiteres beteiligtes Fahrzeug erheblich beschädigt wurden.

Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der männliche Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Hierbei wendete er sein Fahrzeug auf dem Auffahrtsstreifen und befuhr diesen entgegen der Fahrtrichtung zurück in Richtung der Großblittersdorfer Straße in 66119 Saarbrücken.

Konkrete Hinweise zu dem betreffenden Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Aufgrund der festgestellten Schäden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen ist jedoch davon auszugehen, dass das flüchtende Fahrzeug einen erheblichen Schaden im Frontbereich davongetragen hat.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall, dem beteiligten Fahrzeug, den Insassen bzw. dem Verbleib des Fahrzeuges (Werkstätten) tätigen kann oder ggf. selbst gefährdet wurde, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681- 9321 233 oder per Mail PI-SB-Stadt@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzten.

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