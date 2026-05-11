POL-WAF: Ahlen. Mehrere Mülltonnen brannten
Warendorf (ots)
Am Samstag (09.05.2026) um 23.40 Uhr brannten in Ahlen am Föhrenweg mehrere Mülltonnen. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert. Dieser gelang es schnell den Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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