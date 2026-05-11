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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Mülltonnen brannten

Warendorf (ots)

Am Samstag (09.05.2026) um 23.40 Uhr brannten in Ahlen am Föhrenweg mehrere Mülltonnen. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert. Dieser gelang es schnell den Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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