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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert zur Polizeidienststelle

Meiningen (ots)

Samstagvormittag fuhr ein Mann mit seinem E-Bike zur Polizeidienststelle in Meiningen. Er begab sich in das Gebäude und während des Gesprächs mit den Polizisten, stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Radfahrer erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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