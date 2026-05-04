LPI-SHL: Alkoholisiert zur Polizeidienststelle
Meiningen (ots)
Samstagvormittag fuhr ein Mann mit seinem E-Bike zur Polizeidienststelle in Meiningen. Er begab sich in das Gebäude und während des Gesprächs mit den Polizisten, stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Radfahrer erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
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