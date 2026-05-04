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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räder abmontiert und entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit von Dienstagmittag bis Sonntagmorgen begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Gartengrundstück in der "Steinsfelder Wand" in Suhl. Sie öffneten ein dortiges Carport, bockten den darin befindlichen Pkw Mazda auf, montierten alle vier Räder ab und entwendeten diese. Der Entwendungsschaden wird auf über 2.300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Autoräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0108724/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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