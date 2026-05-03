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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerverletzt mit E-Scooter

Bad Liebenstein (ots)

Ohne Fremdeinwirkung ist am Samstagfrüh um 00:30 Uhr ein Fahrer eines E-Scooters in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein gestürzt. Der 32- Jährige verletzte sich hierbei schwer. Gegenüber den Beamten gab er an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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