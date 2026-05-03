LPI-SHL: Schwerverletzt mit E-Scooter
Bad Liebenstein (ots)
Ohne Fremdeinwirkung ist am Samstagfrüh um 00:30 Uhr ein Fahrer eines E-Scooters in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein gestürzt. Der 32- Jährige verletzte sich hierbei schwer. Gegenüber den Beamten gab er an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt aufgenommen.
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