Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20. Februar 2026, 15 Uhr, und Montag, 23. Februar 2026, 8 Uhr, kam es auf dem Gelände der Realschule Plus Lambrecht, sowie der Grundschule Lambrecht zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unbekannte Täter besprühten in diesem Zeitraum verschiedene Wände der Schulgebäude mit schwarzer Farbe. Nach ersten Erkenntnissen weisen einige der Schmierereien politische Hintergründe auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell