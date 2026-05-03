Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle über den Pkw verloren, Fußgänger schwer verletzt

Bad Liebenstein (ots)

Am Samstag den 02.05.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in Bad Liebenstein in der Barchfelder Straße ein schwerwiegender Verkehrsunfall, wobei ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Eine 84-jährige Frau verlor auf o.g. Straße die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kollidierte dann zuerst mit einem Pkw und im Anschluss mit einem Fußgänger. Der 84-jährige Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Mehrere "Knallzeugen" konnten bereits vor Ort festgestellt werden. Sofern auch sie Zeuge des Unfalls geworden sind und sachdienliche Hinweise dazu geben können, melden sie sich bitte unter dem Aktenzeichen VU/0108314/2026 bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510.

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