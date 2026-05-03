Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch beim Bäcker und Fleischer

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kam es in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen zu einem Einbruch in einer gemeinsamen Bäckerei- und Fleischereifiliale. Unbekannte Täter hebelten Türen auf und gelangten so in das Gebäude. Hier entwendeten die Täter Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Hinweise zu dieser Tat mit dem Aktenzeichen ST/0108634/2026 werden durch die PI Bad Salzungen unter 03695-5510 erbeten.

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