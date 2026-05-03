Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Vacha (ots)

Durch einen unbekannten Täter wurde am Freitag, zwischen 20:40 bis 20:45 Uhr auf einem Parkplatz beim Vachwerk die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Anschließend durchwühlte der Täter noch das Handschuhfach. Er verließ den Tatort jedoch ohne Diebesgut. Bei einem weiteren dort abgestellten Fahrzeug hatte der Täter zuvor versucht, die Gummierung der hintersten Seitenscheibe aufzuhebeln. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Laut Zeugen ist der Täter männlich und von normaler Statur. Er trug eine schwarze Jacke mit blauer Weste, eine dunkle Brille und ein schwarzes Basecap. Hinweise zu dieser Tat mit dem Aktenzeichen ST/0107827/2026 werden durch die PI Bad Salzungen unter 03695-5510 erbeten.

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