PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauschter Autofahrer

Suhl (ots)

Sonntagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 39-jährigen Autofahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 39-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 11:59

    LPI-SHL: Räder abmontiert und entwendet

    Suhl (ots) - In der Zeit von Dienstagmittag bis Sonntagmorgen begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Gartengrundstück in der "Steinsfelder Wand" in Suhl. Sie öffneten ein dortiges Carport, bockten den darin befindlichen Pkw Mazda auf, montierten alle vier Räder ab und entwendeten diese. Der Entwendungsschaden wird auf über 2.300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 11:37

    LPI-SHL: Stark verraucht

    Suhl (ots) - Sonntagnachmittag meldeten Zeugen Qualm, welches aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl drang. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und eine 87-jährige Frau durch die Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung gerettet. Die Seniorin kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste ein Gegenstand auf dem heißen Herd den Rauch aus. Der Gesamtschaden in der Wohnung wird auf etwa 1.000 Euro ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 14:00

    LPI-SHL: Kontrolle über den Pkw verloren, Fußgänger schwer verletzt

    Bad Liebenstein (ots) - Am Samstag den 02.05.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in Bad Liebenstein in der Barchfelder Straße ein schwerwiegender Verkehrsunfall, wobei ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Eine 84-jährige Frau verlor auf o.g. Straße die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kollidierte dann zuerst mit einem Pkw und im Anschluss mit einem Fußgänger. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren