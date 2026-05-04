LPI-SHL: Berauschter Autofahrer

Suhl (ots) - Sonntagnachmittag meldeten Zeugen Qualm, welches aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl drang. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und eine 87-jährige Frau durch die Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung gerettet. Die Seniorin kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste ein Gegenstand auf dem heißen Herd den Rauch aus. Der Gesamtschaden in der Wohnung wird auf etwa 1.000 Euro ...

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