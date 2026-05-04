Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierte Radfahrer

Meiningen (ots)

Sonntagabend meldete eine Zeugin der Polizei, dass einer von zwei Radfahrer auf der Leipziger Straße in Meiningen gestürzt war. Beide Personen konnten wenig später mit leichten Verletzungen festgestellt werden. Die Männer waren stark alkoholisiert. Bei dem 59-Jährigen zeigte das Atemalkoholmessgerät einen Vorwert von fast zwei Promille an, bei dem 39-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille. Es folgte jeweils eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Beide Männer erwartet eine Anzeige.

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