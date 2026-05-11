Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Einbruch in Werkhalle

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (08.05.2026) 20 Uhr bis Samstag (09.05.2026) 6 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Halle am Tich in Beelen ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten unter anderem Kupferstangen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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