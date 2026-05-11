POL-WAF: Oelde. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs
Warendorf (ots)
Am Freitag (08.05.2026) um 14 Uhr kontrollierten Polizisten in Oelde auf der Fritz-Reuter-Straße den Fahrer eines Pkw. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 43-jährigen Oelder. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest das er keinen Führerschein besaß. Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
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