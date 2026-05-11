PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Jugendlicher mit E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Samstag (09.05.2026) gegen 21.30 Uhr wurden Rettungskräfte nach Oelde-Stromberg zur Straße An der Bleiche gerufen. Dort solle sich ein stark alkoholisierter Jugendlicher aufhalten. Bei Eintreffen des Notarztes flüchtete der junge Mann mit einem E-Scooter. Gegen 22.15 Uhr konnten Polizisten ihn fahrend mit seinem Fahrzeug in Oelde am Bernhard-Raestrup-Platz antreffen. Es handelte sich um einen 16-jährigen Oelder. Er stand erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Gegen die Maßnahmen protestierte der Oelder lautstark und beleidigte und bedrohte die Beamten. Als er um sich schlug wurden ihm durch die Polizisten Handfesseln angelegt. Nachdem die Blutprobe entnommen werden konnte wurde er an die Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 16-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 13:34

    POL-WAF: Sendenhorst. Wohnungseinbruch

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Donnerstag (07.05.2026) 20 Uhr bis Samstag (09.05.2026) 20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Südtor in Sendenhorst ein. Hierzu wurde die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und entwendeten unter anderem Schmuck. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 13:32

    POL-WAF: Oelde. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Freitag (08.05.2026) um 14 Uhr kontrollierten Polizisten in Oelde auf der Fritz-Reuter-Straße den Fahrer eines Pkw. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 43-jährigen Oelder. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest das er keinen Führerschein besaß. Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 13:31

    POL-WAF: Beelen. Einbruch in Werkhalle

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Freitag (08.05.2026) 20 Uhr bis Samstag (09.05.2026) 6 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Halle am Tich in Beelen ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten unter anderem Kupferstangen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren