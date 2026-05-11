Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Jugendlicher mit E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Samstag (09.05.2026) gegen 21.30 Uhr wurden Rettungskräfte nach Oelde-Stromberg zur Straße An der Bleiche gerufen. Dort solle sich ein stark alkoholisierter Jugendlicher aufhalten. Bei Eintreffen des Notarztes flüchtete der junge Mann mit einem E-Scooter. Gegen 22.15 Uhr konnten Polizisten ihn fahrend mit seinem Fahrzeug in Oelde am Bernhard-Raestrup-Platz antreffen. Es handelte sich um einen 16-jährigen Oelder. Er stand erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Gegen die Maßnahmen protestierte der Oelder lautstark und beleidigte und bedrohte die Beamten. Als er um sich schlug wurden ihm durch die Polizisten Handfesseln angelegt. Nachdem die Blutprobe entnommen werden konnte wurde er an die Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 16-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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