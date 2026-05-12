POL-WAF: Ahlen. Brand mehrerer Mülltonnen
Warendorf (ots)
Am Montag (11.05.2026) gegen 23.05 Uhr wurden der Feuerwehr drei brennende Mülltonnen an der Berliner Straße in Ahlen gemeldet. Die Mülltonnen wurden vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Mülltonnen wurden zerstört, weiterer Schaden entstand nicht.
Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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