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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kindergarten

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Zwischen Donnerstag (30. April), 16:30 Uhr und Montagmorgen (04. Mai), 06:30 Uhr wurde in einen Kindergarten in Neunkirchen-Seelscheid eingebrochen. Der oder die Täter hebelten dazu eine Außentür des Gebäudes an der Schöneshofer Straße im Ortsteil Wolperath auf und gelangten so in einen der Gruppenräume. Dieser wurde, ebenso wie weitere Räume der Einrichtung, durchsucht und durchwühlt; dabei wurden auch Schränke und Schubladen gewaltsam geöffnet. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt mit einer Beute, die aus einem Tablet, einem Fotoapparat sowie einem Laptop bestand. Der Gesamtwert wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 02241 541-3121 zu melden. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz erhalten Privatpersonen und Gewerbetreibende bei Spezialisten der Kriminalpolizei. Für Termine und weitere Informationen kontaktieren sie vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #KEinbruch

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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