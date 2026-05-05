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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb erwischt
Weitere Tat vorgeworfen

Hennef (ots)

Am Montag (04. Mai) wurden Polizisten zu einem Einsatz wegen Ladendiebstahls zum Adenauerplatz nach Hennef gerufen. Dort war Mitarbeitern gegen 07:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft ein mutmaßlicher Ladendieb aufgefallen. Vor Ort schilderten die Zeugen, dass sie einen Mann wiedererkannt hatten, der bereits am 30. April vor Ort einen Diebstahl begangen hatte, indem er Spirituosen im Wert von etwa 250 Euro entwendet hatte. Die Tat sei erst im Nachhinein über Aufnahmen der Überwachungskamera entdeckt und daher bislang noch nicht angezeigt worden. Bei der aktuellen Tat habe man den Verdächtigen direkt wiedererkannt, da er die gleiche Kleidung trug. Auch diesmal hatte der 35-Jährige Spirituosenflaschen eingesteckt und an der Kasse lediglich zwei günstige Artikel bezahlt. Das Diebesgut im Wert von knapp 50 Euro konnte durch die Polizisten wieder im Geschäft abgegeben werden. Der mutmaßliche Ladendieb wurde vorläufig festgenommen und mit zu einer Polizeidienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Wilnsdorfer (Kreis Siegen-Wittgenstein) entlassen. Er muss sich nun in zwei Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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