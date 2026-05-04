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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ein Auto gestohlen und acht weitere aufgebrochen

Lohmar (ots)

In Lohmar wurden in der letzten Woche zwischen Mittwoch (29. April), 16:40 Uhr und Donnerstag (30. April), 06:25 Uhr neun Autos aufgebrochen und eins davon komplett entwendet. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz der Stadt an der Hauptstraße abgestellt. An acht Fahrzeugen wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt. An einem Dacia wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und das Auto anschließend komplett entwendet. Es konnte später in der Straße "Wiesenpfad" aufgefunden werden. Von dem oder den Tatverdächtigen fehlte jede Spur. Die Polizei, die die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen hat, bittet Zeugen, sich unter 02241 541-3121 zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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