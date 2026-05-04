Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hausbewohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Hennef (ots)

Am Samstag (02. Mai) schlug die Bewohnerin eines Hauses in Hennef einen mutmaßlichen Einbrecher in die Flucht. Die 90-Jährige gab an, gegen 10:30 Uhr im Wohnzimmer ihres Hauses an der Frankfurter Straße gesessen zu haben, als sie plötzlich einen lauten Knall aus der Küche hörte. Bei einer Nachschau in der Küche entdeckte die Henneferin auf dem Fußboden Glasscherben sowie einen Tonkrug und sah noch eine fremde Person in unbekannte Richtung davonlaufen. Vermutlich war der Tatverdächtige, der als etwa 16 Jahre alt, 170m groß, mit dunklen Augen, dunklem Teint und schwarz bekleidet beschrieben wurde, in den umzäunten Garten gelangt und warf von hier aus die verglaste Küchenscheibe ein. Bevor er sich Zutritt zu dem Haus verschaffen konnte, wurde er von der Bewohnerin entdeckt und flüchtete zu Fuß. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter 02241 541-3521 zu melden. (Uhl)

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