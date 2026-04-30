Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtige nach bewaffnetem Raubüberfall gefasst

Troisdorf (ots)

Im November 2025 überfielen bewaffnete Täter drei Männer in einer Tiefgarage. Die Opfer aus Gelsenkirchen hatten sich in Troisdorf mit einem Unbekannten getroffen, um ein Auto zu kaufen. Dieser führte sie in die Tiefgarage, wo zwei maskierte und mit einer Pistole und einem Messer bewaffnete Räuber bereits lauerten. Die Täter erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag. (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6166802)

Das Kriminalkommissariat 3 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis übernahm die Ermittlungen. Am frühen Mittwochmorgen (29.04.2026) durchsuchten die Beamten zwei Wohnungen in Troisdorf. Wegen der mutmaßlichen Bewaffnung der Verdächtigen setzten sie auch Spezialeinheiten ein. Die Ermittler hatten bereits einen 28-jährigen Troisdorfer als mutmaßlichen Lockvogel identifiziert. Er soll die Opfer damals vor der Tiefgarage in Empfang genommen haben und sitzt bereits seit Februar in Untersuchungshaft.

Die Durchsuchungen richteten sich gegen seine beiden mutmaßlichen Mittäter, 30 und 34 Jahre alt, ebenfalls aus Troisdorf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelten sie als die bewaffneten und maskierten Räuber.

Die Beamten hatten nicht nur Durchsuchungsbeschlüsse, sondern auch Haftbefehle dabei. Zwar fanden sie die Pistole nicht, stellten jedoch mehrere Gegenstände sicher, die als Beweismittel dienen könnten. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung führten die Polizisten die beiden Männer dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. (Bi)

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