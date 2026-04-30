Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Großangelegter Kontrolltag in Troisdorf - Zahlreiche Verstöße festgestellt

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Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (29. April) führte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei aus Bonn, dem Ordnungsamt der Stadt Troisdorf sowie Mitarbeitenden der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) einen groß angelegten Kontrolltag im Troisdorfer Stadtgebiet durch. Ziel der Maßnahmen war die Erhöhung der Präsenz im öffentlichen Raum sowie die Stärkung von Sicherheit und Ordnung. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr im Einsatz.

An mehreren Kontrollstellen im Stadtgebiet wurden etwa 200 Fahrzeuge sowie über 300 Personen überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehr als 150 Verkehrsverstöße fest, die entsprechend geahndet wurden. Den Großteil machten Geschwindigkeitsüberschreitungen aus, gefolgt von Verstößen gegen das Verbot der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Ein Schwerpunkt lag auf technisch veränderte Fahrzeuge. In zwei Fällen stellten die Einsatzkräfte Manipulationen fest, durch die die Betriebserlaubnis erloschen war. Ein Motorrad und ein Pkw waren so verändert worden, dass der Verdacht besteht, die Lautstärke der Fahrzeuge erhöht zu haben. Der Pkw wurde zur weiteren technischen Überprüfung sichergestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Auch Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr wurde konsequent kontrolliert. Bei fünf Fahrzeugführenden ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum, darunter zwei Personen auf E-Scootern. Nach Blutprobenentnahmen wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 15:30 Uhr wurde in Troisdorf-Mitte ein 43-jähriger Autofahrer kontrolliert, da ein Kind auf der Rückbank nicht angeschnallt war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Das minderjährige Kind wurde der zwischenzeitlich eingetroffenen Mutter übergeben. Da der Mann bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurde sein Auto zur Verhinderung weiterer Straftaten beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Am Busbahnhof kontrollierte die RSVG rund 2.400 Fahrgäste. In 87 Fällen wurden Verstöße wegen fehlender oder ungültiger Fahrscheine festgestellt. Die Polizei unterstützte hierbei durch Identitätsfeststellungen.

Darüber hinaus konnten im Rahmen des Einsatzes drei Haftbefehle vollstreckt werden. Nach Begleichung der offenen Geldstrafen wurden die betroffenen Personen entlassen.

Ergänzend informierten Fachkräfte der Verkehrs- und Kriminalprävention in der Fußgängerzone über Taschendiebstahl sowie den sicheren Umgang mit Pedelecs. Rund 70 Bürgerinnen und Bürger nahmen das Angebot in Anspruch.

"Der Kontrolltag hat gezeigt, wie wichtig gezielte Maßnahmen für die Verkehrssicherheit und die Präsenz im öffentlichen Raum sind. Die festgestellten Verstöße verdeutlichen, dass wir weiterhin konsequent kontrollieren und einschreiten werden, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten", erklärte Polizeiführerin Sarah Horn. #RheinSiegSicher (Re)

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