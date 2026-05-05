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POL-SU: Schwerverletzter Motorradfahrer durch Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Lohmar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lohmar stießen am Montag (04. Mai) zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr gegeneinander. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 36 Jahre alter Siegburger bei Starkregen mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 56 (B 56) aus Richtung Siegburg kommend in Richtung Lohmar. Im Ortsteil Heide verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz. Der Wagen geriet ins Schleudern und auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidierte. Dessen 43-jähriger Fahrer aus Köln wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste nach notärztlicher Behandlung vor Ort zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer und ein mitfahrendes Kind blieben unverletzt. Die Maschine vom Hersteller BMW wurde bei der Kollision völlig zerstört und der Pkw im Frontbereich stark beschädigt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auch ein Stromkasten, der neben der Fahrbahn stand, wurde beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Unfallstelle musste in beide Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und den beschädigten Stromkasten zu sichern. Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Siegburg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der 36-Jährige muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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