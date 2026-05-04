Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Montagmorgen (04. Mai) wollten Polizisten in Sankt Augustin-Niederpleis gegen 01:40 Uhr einen Pkw auf der Hauptstraße anhalten. Grund dafür war ein Defekt an der Beleuchtung. Der Fahrzeugführer stoppte sein Fahrzeug in Höhe der Einmündung der Straße "Am Kirchberg" am Fahrbahnrand. Die Beamten forderten den Mann auf, ein Stück weiter an eine Stelle zu fahren, die für eine Kontrolle besser geeignet erschien. Der 47-Jährige versuchte daraufhin mehrfach seinen Skoda zu starten, was jedoch nicht gelang. Der Hennefer offenbarte daraufhin den Polizisten, nicht mehr in der Lage zu sein, den Wagen zu führen, da er unter dem Einfluss von Alkohol stehen würde. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Skoda-Fahrer wahr. Außerdem hatte er leichte Gleichgewichtsprobleme und eine verwaschene Aussprache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der Mann, der inzwischen auch gestanden hatte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, wurde mit zu einer Polizeiwache genommen, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Der 47-Jährige muss sich nun in einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss verantworten. Seine Beifahrerin, die Halterin des Skodas ist, erwartet eine gesonderte Anzeige wegen des Verdachts des Anordnens oder Zulassens des Führens eines Kfz ohne Fahrerlaubnis. (Uhl)

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