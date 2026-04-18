Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zusammenstoß mit Reh
Sundhausen (ots)
Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 37 zwischen Sundhausen und Uthleben zur Kollision eines PKW Renault mit einem Reh. Das Reh verendete vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.
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