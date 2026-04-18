LPI-NDH: Zusammenstoß mit Reh

Wachstedt (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026 befuhr ein Lkw die L 2032 von Großbartloff kommend in Richtung Wachstedt. In einer bergauf führenden Rechtskurve kommt diesem dann ein Pkw entgegen. Dieser verstieß vermutlich gegen das Rechtsfahrgebot, wodurch es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Der Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort und verließ die Unfallstelle damit unerlaubt. Vor Ort wurde eine ...

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