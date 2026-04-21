Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten medizinische Geräte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnacht (17.04.2026) und Montagmorgen (20.04.2026) in einer Arztpraxis in der Hackstraße medizinische Geräte im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Um sich Zutritt zur Praxis zu verschaffen, zerstörten die Täter die das Schloss einer Schiebetür. In einem Behandlungszimmer entnahmen sie die medizinischen Geräte aus einem Schrank und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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