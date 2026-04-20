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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fiat stößt mit Stadtbahn zusammen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Fiat ist am Montagnachmittag (20.04.2026) in der Plieninger Straße ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Der 60 Jahre alte Fahrer des Fiat war gegen 15.15 Uhr in der Plieninger Straße Richtung Möhringen unterwegs. Kurz vor der Stadtbahnhaltestelle Plieninger Straße missachtete der 60-Jährige den ersten Ermittlungen zufolge das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U3 zusammen, die in Richtung Möhringen unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Fiat gegen einen Ampelmasten und ein Geländer gedrückt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer unverletzt aus dem eingekeilten Auto. Der Stadtbahnverkehr war bis 17.00 Uhr unterbrochen.

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  • 20.04.2026 – 17:07

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