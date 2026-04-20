Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Fahrscheinkontrolle gewehrt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (18.04.2026) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der ohne Fahrschein gefahren und Prüfpersonal angegriffen haben soll. Drei 24, 44 und 43 Jahre alte Fahrkartenprüfer kontrollierten die Fahrscheine der Fahrgäste gegen 16.15 Uhr. Auf Höhe der Haltestelle Metzstraße zeigte der 25-Jährige einen offensichtlich ungültigen Fahrschein. Als sie ihn auf die Ungültigkeit aufmerksam machten, soll der Tatverdächtige die Stadtbahn verlassen und in Richtung Neckarstraße 195 geflüchtet sein. Die Kontrolleure versuchten noch, ihn am Aussteigen zu hindern, weshalb der 30-Jährige den 24-Jährigen geschlagen haben soll. In der Neckarstraße hielten die Männer den Tatverdächtigen schließlich fest und übergaben ihn alarmierten Polizeibeamten. Während des Festhaltens durch das Prüfpersonal gab es ein Gerangel. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 25 Jahre alten Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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