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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (17.04.2026) und Sonntag (19.04.2026) in Wohnungen an der Mittenfeldstraße, der Eulerstraße, dem Regenpfeiferweg und der Zeppelinstraße sowie zwischen 04. April und Samstag (18.04.2026) in eine Wohnung an der Walter-Flex-Straße eingebrochen. An der Eulerstraße hebelten die Einbrecher zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Samstag 02.45 Uhr die Balkontür einer Wohnung im Ersten Stock auf und durchsuchten die Räume. An der Mittenfeldstraße hebelten die Diebe zwischen Samstag, 21.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr ein Fenster auf und gelangten in die Wohnung. Am Regenpfeiferweg gelangten die Diebe am Samstag zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Diebe warfen zwischen Samstag, 18.20 Uhr und 23.20 Uhr an der Zeppelinstraße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und stahlen Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren Zehntausend Euro. An der Walter-Flex-Straße gelangten die Täter zwischen dem 04.04.2026, 03.50 Uhr und Samstag (18.04.2026), 13.30 Uhr auf unbekannte Weise in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie stahlen Bargeld und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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