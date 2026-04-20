Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schmuck geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (18.04.2026) einen 37 Jahre alten Mann in der Paulinenstraße ausgeraubt. Der Täter näherte sich dem 37-Jährigen gegen 16.15 Uhr und sprach ihn auf seinen Schmuck an. Als der 37-Jährige zurückwich und sein Desinteresse signalisierte, stieß ihn der Täter und riss ihm Halskette und Ring im Wert von rund 200 Euro vom Körper. Anschließend flüchtete er in die Sophienstraße. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose sowie eine schwarze Cap. Um seine Unterarme hatte er ein schwarzes Netz gewickelt. Er machte einen verwahrlosten Eindruck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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