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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne Fahrschein gefahren und Prüfpersonal angegangen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (17.04.2026) einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der ohne Fahrschein gefahren sein und sich gegen seine Kontrolle gewehrt haben soll. Ein 26 Jahre alter Fahrausweisprüfer kontrollierte den Tatverdächtigen gegen 15.45 Uhr in der Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Fellbach auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Metzstraße. Als er weder Fahrkarte noch Personalausweis zeigte, stellte sich der 26-Jährige ihm in den Weg, um ihn am Austeigen zu hindern. Daraufhin entstand ein Gerangel, wobei sich beide Männer leichte Verletzungen zuzogen. Dem Prüfpersonal gelang es, den 30-Jährigen festzuhalten und alarmierten Polizeibeamten zu übergeben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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